РИАМО - 8 мар. С понедельника разблокированы социальные карты жителей столицы старше 65 лет, также для них отменен режим обязательной самоизоляции.

Режим самоизоляции для пожилых горожан и людей, имеющих хронические заболевания, из обязательного характера перешел в рекомендательный. Этим гражданам напомнили, что они находятся в зоне риска по коронавирусной инфекции.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей старше 65 лет сделать прививку от Covid-19 и защитить себя. Он также отметил, что первую поездку после разблокировки соцкарт рекомендуется совершить в пункт вакцинации.

Привиться от инфекции можно в поликлиниках мегаполиса, а также в мобильных пунктах.

В октябре 2020 года из-за роста случаев коронавирусной инфекции были временно заблокированы соцкарты для бесплатного проезда на общественном транспорте горожан старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями.

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7 МАРТА

- Врач считает, что всплеск заболеваемости Covid‑19 может произойти в РФ в середине весны. По его мнению, есть возможность повторно заболеть тем людям, которые перенесли коронавирус год назад.

- Столичные медики вылечили еще 1417 человек от Covid-19, с начала пандемии в мегаполисе выздоровели после коронавируса 911 109 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 10 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 больных. В Москве - 1534.

- Число случаев заболевания коронавирусом снизилось в Москве в 5 раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин: