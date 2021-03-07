РИАМО - 7 мар. Возгорание ликвидировали в ангаре на улице Зорге в Москве, площадь пожара составила 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о загоревшемся ангаре поступило в 17:43. В 18:38 пожар локализовали, а в 19:00 ликвидировали открытое горение.

«В 19:10 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

Пожар произошел в той части ангара, которая была переоборудована под автосервис.