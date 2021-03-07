РИАМО - 7 мар. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре на улице Зорге в столице, там горела часть здания, оборудованная по автосервис, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. В 18:38 его локализовали

«В 19:00 открытое горение ликвидировано», - говорится в сообщении.

На месте возгорания работает штаб пожаротушения. Сведений о пострадавших при пожаре не поступало.

Также из-за возгорания временно перекрыли въезд на улицу Зорге со стороны Хорошевского шоссе.