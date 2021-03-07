РИАМО - 7 мар. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре на улице Зорге в столице, там горела часть здания, оборудованная по автосервис, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. В 18:38 его локализовали
«В 19:00 открытое горение ликвидировано», - говорится в сообщении.
На месте возгорания работает штаб пожаротушения. Сведений о пострадавших при пожаре не поступало.
Также из-за возгорания временно перекрыли въезд на улицу Зорге со стороны Хорошевского шоссе.
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