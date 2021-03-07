РИАМО - 7 мар. Различные тематические мастер-классы, спектакли и концерты, посвященные Международному женскому дню и Масленице, пройдут для детей в Москве на предстоящей неделе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Московские парки, музеи, библиотеки и культурные центры приготовили для детей разнообразную программу на эту неделю. Их научат шить куклу Масленицу и расскажут о масленичных традициях», - говорится в сообщении.

Так, 8 марта в 10:00 в Доме культуры «Дружба» состоится концерт «День мам», где выступят участники группы Baby Club. Также мероприятие, посвященное Эдит Пиаф, пройдет в онлайн-формате в 14:00 на YouTube-канале библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева.

Кроме того, в культурном центре «Зеленоград» состоится концерт «Песни под гитару» и онлайн-концерт «Весенний букет» в социальных сетях библиотеки №188.

В московских библиотеках на Масленичной неделе пройдут мастер-классы, уроки и викторины. Например, в читальне №171 расскажут про историю праздника, а в библиотеке №194 пройдет игра «Как на масленой неделе…».

Библиотека №221 имени Р.И. Рождественского покажет комедию «Безумный день, или Женитьба Фигаро», а в читальне №222 пройдет медиалекторий «Чтобы душою не стареть, смотри на звезды чаще!».

В библиотеке №37 12 марта в 17:00 состоится спектакль «Дон Жуан», а в 12:00 в культурном центре «Загорье» пройдет постановка повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города».

Кроме того, читальня №250 покажет своим гостям сказку «Динозавр по имени Игу», а в центре культуры «Сцена» 14 марта в 16:00 пройдет спектакль по мотивам сказки о Маленьком Принце Антуана де Сент-Экзюпери.​

Масленичная неделя в этом году начинается 8 марта.

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