РИАМО - 7 мар. Строительство новых хордовых магистралей является ключевым и крупнейшим транспортным проектом Москвы, трассы планируют достроить в ближайшие годы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он напомнил, что данные магистрали позволят миллионам москвичей значительно экономить время в пути. Также будет разгружен центр мегаполиса.
Он подчеркнул, что строители ведут работы на эстакадах на развязке Юго-Восточной хорды с Волгоградским проспектом. Эта магистраль свяжет между собой 22 района столицы.
По его словам, строительная готовность Южной рокады составляет больше 50%. Ее протяженность составит 40 км. Дорога станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца.
«Планируем завершить строительство в 2023 году. Город получит, по сути, новую дорожную сеть протяженностью 133 км», - подчеркнул мэр.
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