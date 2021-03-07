РИАМО - 7 мар. Строительство новых хордовых магистралей является ключевым и крупнейшим транспортным проектом Москвы, трассы планируют достроить в ближайшие годы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что данные магистрали позволят миллионам москвичей значительно экономить время в пути. Также будет разгружен центр мегаполиса.

«Северо-Западная хорда уже полностью открыта для автомобилистов. На СВХ готовы 6 из 8 участков. Это 75 км дорог, 56 эстакад, 13 пешеходных переходов. Продолжаем строить участки от Открытого и Дмитровского шоссе до Ярославского. Планируем через год запустить там движение», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что строители ведут работы на эстакадах на развязке Юго-Восточной хорды с Волгоградским проспектом. Эта магистраль свяжет между собой 22 района столицы.

По его словам, строительная готовность Южной рокады составляет больше 50%. Ее протяженность составит 40 км. Дорога станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца.

«Планируем завершить строительство в 2023 году. Город получит, по сути, новую дорожную сеть протяженностью 133 км», - подчеркнул мэр.

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