РИАМО - 7 мар. Въезд на улицу Зорге со стороны Хорошевского шоссе в столице перекрыли из-за возгорания в ангаре, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Возгорание локализовали.

«В связи с возгоранием по адресу: улица Зорге, дом 1, закрыт въезд на улицу Зорге со стороны Хорошевского шоссе», - говорится в сообщении

По предварительным данным, пострадавших нет.