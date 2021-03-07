РИАМО - 7 мар. Пожарные локализовали возгорание на площади 100 квадратных метров в ангаре на севере Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:43 в воскресенье. Возгорание произошло на улице Зорге.

«В 18:38 пожар локализован на площади 100 квадратных метров», - говорится в сообщении.

На месте ЧП был организован штаб пожаротушения. Сведений о пострадавших при возгорании не поступало.