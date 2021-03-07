РИАМО - 7 мар. Дизайнеры столичной компании представили возможные варианты новых поездов «Иволга» для Московских центральных диаметров, метро и речных трамвайчиков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он уточнил, что компания базируется в Москве и хорошо понимает нужды города. Мэр пожелал сотрудникам компании успехов и выразил надежду, что специалисты предложат новые идеи и и предложения по улучшению столичного транспорта.
«Москва - мировой лидер по темпам обновления вагонов метро, пригородных поездов, электробусов, автобусов и трамваев. С каждым годом поездки на общественном транспорте становятся популярнее», - подчеркнул Собянин.
Он уточнил, что в Москве следят за новыми технологиями и делают все возможное, чтобы транспорт был максимально комфортным и безопасным для пассажиров.
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