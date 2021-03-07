РИАМО - 7 мар. Возгорание произошло вечером в воскресенье в ангаре, расположенном на улице Зорге в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:43.

«По прибытию пожарно-спасательных расчетов - происходит возгорание внутри ангара, находящегося на реконструкции, поделен на отсеки. Возгорание в одном из отсеков», - говорится в сообщении.

Площадь пожара уточняется. На месте организован штаб пожаротушения.

Сведений о пострадавших при возгорании не поступало.