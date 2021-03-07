РИАМО - 7 мар. 21 рейс задержан или отменен в воскресенье днем в воздушных гаванях Московского региона – Шереметьеве, Внукове, Домодедове и Жуковском, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

В аэропорту Внуково задержано шесть рейсов, один отменен. В Домодедове девять рейсов задержано, один отменен. В Шереметьеве задержаны два рейса.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отменены два рейса.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией или организацией, обслуживающей аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В воскресенье на столичный регион обрушился снегопад. Синоптики предупредили, что за день может выпасть около 20% от месячной нормы осадков.