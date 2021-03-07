РИАМО - 7 мар. Родители шестерых детей заявили о применении физической силы со стороны воспитателя в частном детском саду в Москве, сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры России.

«Прокуратурой Москвы контролируются результаты доследственной проверки по сообщению о жестоком обращении с детьми в частном детском заведении», - говорится в сообщении.

В свою очередь, работник дошкольного учреждения эти обвинения отрицает. Обстоятельства инцидентов, о которых заявили родители, устанавливаются.

Проверка исполнения российского законодательства о безопасности жизни и здоровья малышей продолжается.

Прокуратура Москвы проверит информацию о жестоком обращении с детьми в частном детсаду>>