РИАМО - 7 мар. Трехсекционные трамваи «Витязь» скоро выйдут на маршруты на северо-западе столицы, в них будет больше мест для пассажиров, просторнее проходы и появится климат-контроль, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В столицу трамваи пришли недавно. Сейчас они находятся в Краснопресненском депо.

«Рассказываем, чем они отличаются от предыдущих моделей. На 10 штук будет больше мест для пассажиров, 65% сидений – по ходу движения. В проходах стало еще просторнее. В салоне появились крепления для велосипедов. Для комфорта пассажиров двери подсвечиваются зеленым при открытии и красным при закрытии», - говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря увеличенным размерам информационных табло номер маршрута и остановки видны лучше.

Еще есть климат-контроль. Тепловые завесы обогревают салон сразу после открытия дверей. Фотодатчики определяют нахождение пассажиров в проеме, если их нет, то быстро закрывают двери, чтобы сохранить тепло.

Удобства коснутся и маломобильных пассажиров. Для них увеличили число кнопок вызова водителя и появилась дополнительная аппарель (пологая плоскость для преодоления ступеней и порогов).

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