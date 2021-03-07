РИАМО - 7 мар. Трехсекционные трамваи «Витязь» скоро выйдут на маршруты на северо-западе столицы, в них будет больше мест для пассажиров, просторнее проходы и появится климат-контроль, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В столицу трамваи пришли недавно. Сейчас они находятся в Краснопресненском депо.
Кроме того, благодаря увеличенным размерам информационных табло номер маршрута и остановки видны лучше.
Еще есть климат-контроль. Тепловые завесы обогревают салон сразу после открытия дверей. Фотодатчики определяют нахождение пассажиров в проеме, если их нет, то быстро закрывают двери, чтобы сохранить тепло.
Удобства коснутся и маломобильных пассажиров. Для них увеличили число кнопок вызова водителя и появилась дополнительная аппарель (пологая плоскость для преодоления ступеней и порогов).
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