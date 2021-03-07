РИАМО - 7 мар. Постоянное ношение масок весной на фоне обновления организма может отразиться на коже, поэтому уход за кожей в это время года следует изменить, сообщает Nation News.
Она порекомендовала использовать сыворотки под крем, насыщенные витаминами, липидами, а также гиалоурановой кислотой. Врач пояснила, что данные средства для ухода помогут облегчить переход кожи от зимы к лету. А еще правильный уход поможет улучшить состояние тканей, дать им строительный материал.
По ее словам, сыворотки помогают бороться с раздражением кожи из-за постоянного ношения масок.
«Сыворотки и последующий крем имеют противораздражающий эффект. Очень хорошо, если в составе будут растительные экстракты — алоэ, календулы, ромашки, ежевики, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным эффектом», — подчеркнула косметолог.
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