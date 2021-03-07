РИАМО - 7 мар. Постоянное ношение масок весной на фоне обновления организма может отразиться на коже, поэтому уход за кожей в это время года следует изменить, сообщает Nation News.

«Весна - такой период, когда организм просыпается, начинается его обновление. В этот период кожа сильнее подвержена аллергическим реакциям и раздражению. Важно изменить уход. Если зимой надо делать акцент на плотные текстуры, то весной пора переходить на питание и насыщение», — отметила врач-косметолог, член Российского общества медицинской эстетики и мезотерапии Александра Гонт.

Она порекомендовала использовать сыворотки под крем, насыщенные витаминами, липидами, а также гиалоурановой кислотой. Врач пояснила, что данные средства для ухода помогут облегчить переход кожи от зимы к лету. А еще правильный уход поможет улучшить состояние тканей, дать им строительный материал.

По ее словам, сыворотки помогают бороться с раздражением кожи из-за постоянного ношения масок.

«Сыворотки и последующий крем имеют противораздражающий эффект. Очень хорошо, если в составе будут растительные экстракты — алоэ, календулы, ромашки, ежевики, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным эффектом», — подчеркнула косметолог.