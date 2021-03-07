РИАМО - 7 мар. Народная артистка РСФСР, пианистка, композитор Людмила Лядова, госпитализированная с коронавирусной инфекцией, стала чувствовать себя лучше, сообщает ТАСС.
95-летняя артистка поступила в больницу с поражением легких в 75%. Она была переведена в реанимацию на фоне кислородного голодания.
«Пошла положительная динамика. Она даже смогла поговорить по телефону», - сказал представитель артистки Виталий Мирошников.
Он уточнил, что Лядова еще пользуется кислородной маской, но может дышать и без нее.
Песни Людмилы Лядовой исполняли Клавдия Шульженко, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина. В арсенале у композитора имеются не только песни, но и опера, мюзиклы, оперетты, произведения для оркестра. Много композиций Лядова написала для детей.
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