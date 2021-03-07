РИАМО - 7 мар. Возгорание произошло в квартире жилого дома в микрорайоне Мамонтовка городского округа Пушкинский, в результате ЧП пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в 10:15 в воскресенье. Пожар случился в квартире по адресу: городской округ Пушкинский, микрорайон Мамонтовка, улица Рабочая, дом 12 Б.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение квартиры на первом этаже жилого многоквартирного дома на площади 15 квадратных метров, угрозы распространения нет», - говорится в сообщении.

В 14:50 пожарные локализовали возгорание, в 14:55 ликвидировали открытое горение. В 15:10 пожар полностью потушили.

В ликвидации огня были задействованы 30 человек и девять единиц техники.