РИАМО - 7 мар. На территории столицы за воскресенье может выпасть порядка 20% от месячной нормы осадков, сугробы подрастут на 5 см, сообщается на сайте «Метеовести».

В Центральной России местами идут сильные снегопады и метели, видимость ухудшается до 1 км. Порывы ветра достигают 12-17 м/с.

«В Москве в течение дня выпадет до 7 мм осадков, что составляет около 20% от всей месячной нормы, сугробы вырастут с 40 до 45 см», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление опустится до аномально низкого значения. Оно составит 728 мм ртутного столба.

Вечером в воскресенье метель и снегопад ослабеют.