РИАМО - 7 мар. Столичные коммунальные службы приступили к сплошному подметанию проезжей части дорог, тротуаров и дворов, затем проведут противогололедную обработку территории, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В столице с утра идет снегопад, местами метель. Сугробы могут вырасти на 3-4 сантиметра.

«Просим водителей с пониманием отнестись к работе коммунальной техники – не создавать помех при прохождении колонн», - говорится в сообщении.

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за метели, сильного ветра, снежных заносов и сильной гололедицы.

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