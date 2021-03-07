РИАМО - 7 мар. Дорожные и коммунальные службы Подмосковья работают в усиленном режиме из-за снегопада, на уборку дорог и дворов выведено около 4,3 тысячи единиц спецтехники и почти 18 тысяч дворников и дорожных рабочих, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В воскресенье в Подмосковье идет снег, уже выпало примерно 4 см. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева необходимо обеспечить безопасный проезд и передвижение жителей региона по дорогам и общественным территориям.

«В настоящий момент ведется обработка противогололедными материалами дорожной сети. В работах задействовано порядка 2,8 тысячи единиц техники и свыше 2,4 тысячи дорожников. За день обработано около 11 тысяч километров областных трасс, работы продолжаются», - сказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что после обработки основных магистралей и дорог, начнется расчистка и уборка дорожной сети от снега.

«По прогнозу синоптиков, окончание снегопада ожидается к 23 часам. Прошу жителей с пониманием отнестись к работе дорожных служб — не парковать машины на проезжей части, минимизировать поездки на автомобилях в сильный снегопад», - отметил министр.

Коммунальные службы региона были переведены на усиленный режим работы из-за снегопада.

«Днем 7 марта в работах по уборке дворов и общественных пространств задействовано более 15,5 тысячи дворников и около 1,5 тысячи единиц специализированной техники. В первую очередь силы брошены на очистку выходов из подъездов и тротуаров вдоль домов, подходов к остановкам общественного транспорта, основного хода на внутридворовых и внутриквартальных проездах», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Водителей и пешеходов призвали быть аккуратными - на дорогах возможны заносы и гололедица. В регионе из-за непогоды действует экстренное предупреждение.

По регламенту проезжую часть на высокоинтенсивных дорогах очищают спустя 5 часов после снегопада, на менее интенсивных участках - спустя 12 часов.

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