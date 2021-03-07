РИАМО - 7 мар. В следующем учебном году российские вузы смогут провести промежуточную аттестацию в дистанционном формате, сообщает ТАСС.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры», - говорится в сообщении.

ЕБС обеспечивает обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу в вуз. Учащимся вузов нужно будет зарегистрироваться в этой системе, а также дать свое согласия на такой формат.

Кроме того, перед самим экзаменом студенты должны будут произнести перед камерой определенные числа. То есть пройти, так называемую, процедуру прокторинга.

С помощью этого система запомнит поведение пользователя и идентифицирует его. Студента допустят до экзамена только, если его личность будет подтверждена.