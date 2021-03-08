РИАМО - 8 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жительниц региона с Международным женским днем и поблагодарил их за труд в самых разных сферах деятельности.

«Наши дорогие и любимые! 8 Марта — добрый и весенний праздник. Он связан с прекрасным: женщиной и любовью. И у нас это не день борьбы за равенство, а день особой чуткости и внимания. Уникальной роли женщины в жизни мужчины. Сегодня мы стараемся быть особенно заботливыми и отзывчивыми», - сказал Воробьев.

Он уточнил, что в жизни каждого мужчины женщина играет особую и значимую роль – будь это мама или любимая, сестра или дочь. Он также добавил, что за это мужчины благодарны женщинам.

«И, конечно, хочу поблагодарить женщин самых разных профессий. Тех, кто спасает жизни, дает образование, помогает людям, добивается успехов на государственной службе и в бизнесе. Мы постараемся радовать вас как можно чаще, чтобы каждый ваш день был теплым, добрым и радостным!» - добавил губернатор.

8 марта женщины и дети смогут бесплатно посетить государственные музеи в Подмосковье. Также в честь праздника в регионе проведут различные мероприятия.

В общественном транспорте в праздничный день прозвучат поздравления, женщин ожидают сюрпризы, которые для них подготовили перевозчики. В электропоездах и на станциях прозвучат поздравления с 8 Марта от известных артистов и музыкантов.​

Что подарить на 8 марта: 10 актуальных подарков 2021>>