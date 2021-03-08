РИАМО - 8 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жительниц региона с Международным женским днем и поблагодарил их за труд в самых разных сферах деятельности.
«Наши дорогие и любимые! 8 Марта — добрый и весенний праздник. Он связан с прекрасным: женщиной и любовью. И у нас это не день борьбы за равенство, а день особой чуткости и внимания. Уникальной роли женщины в жизни мужчины. Сегодня мы стараемся быть особенно заботливыми и отзывчивыми», - сказал Воробьев.
Он уточнил, что в жизни каждого мужчины женщина играет особую и значимую роль – будь это мама или любимая, сестра или дочь. Он также добавил, что за это мужчины благодарны женщинам.
8 марта женщины и дети смогут бесплатно посетить государственные музеи в Подмосковье. Также в честь праздника в регионе проведут различные мероприятия.
В общественном транспорте в праздничный день прозвучат поздравления, женщин ожидают сюрпризы, которые для них подготовили перевозчики. В электропоездах и на станциях прозвучат поздравления с 8 Марта от известных артистов и музыкантов.
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