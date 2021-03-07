РИАМО - 7 мар. Атмосферное давление за последние сутки в Москве опустилось на 18-20 пунктов, в воскресенье этот показатель достигнет аномально низкого значения – 728 миллиметров ртутного столба, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вкупе со слабыми магнитными бурями оказывает негативное влияние на самочувствие метеозависимых людей. А завтра ожидается рост показаний барометров до 742 миллиметров ртутного столба. Лично я редко ощущаю изменения в погоде, но голова сегодня - словно свинцом залили», - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

В Москве в воскресенье идет снег. За вчерашний день в Москве выпало 0,8 миллиметра осадков, а в Подмосковье местами до 4 миллиметров.​

В воскресенье погода в регионе прогнозируется неустойчивая: метель, порывистый ветер, колебания атмосферного давления на пониженном фоне.