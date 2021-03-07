РИАМО - 7 мар. Оркестр культурного центра ГУ МВД России Москвы устроил весенний флешмоб в столичной подземке в честь Международного женского дня, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Духовые музыкальные инструменты начали звучать в круглом аванзале станции метро «Курская». В центре аванзала установили цветочную колонну.

«В это время курсанты Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя в парадной форме поднялись на эскалаторе в зал с букетами весенних тюльпанов и поздравили женщин с 8 Марта, пожелав улыбок и хорошего настроения», - говорится в сообщении.

В это время оркестр исполнил некоторые знаменитые и любимые песни. Пассажиры метро снимали происходящее на телефоны, а некоторые танцевали.

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