РИАМО - 7 мар. На территории столицы и Подмосковья до 5 утра 9 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы и метели, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Кроме того, предупреждение об опасной погоде объявлено из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду до 3 часов ночи 9 марта и из-за снега и снежных заносов – до 23 часов 7 марта.

Такой же уровень погодной опасности объявлен на всей территории Центрального федерального округа.

В воскресенье в Московском регионе идет снег, местами метель, снежные заносы, также на дорогах гололедица. Температура воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер местами может усилиться в порывах до 20 метров в секунду.

8 марта прогнозируется облачная погода, небольшой снег, местами метель. Ожидается гололедица. Ветер западный, северо-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Ночью температура будет в районе минус 9 – минус 7 градусов, днем – от минус 5 до минус 3.

Облачная погода с прояснениями будет в регионе 9 марта. Осадков не ожидается, ветер утихнет. На дорогах сохранится гололедица. Ночью прогнозируется температура в пределах минус 16 – минус 14 градусов, днем – минус 10 – минус 8.