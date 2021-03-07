РИАМО - 7 мар. Около 500 праздничных плакатов украсили улицы столицы в честь 8 Марта, поздравления размещены на городских билбордах, остановках и афишных стендах, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«В праздничном режиме работает архитектурно-художественная подсветка на центральных улицах города, на 50 цифровых билбордах транслируются тематические видеоролики, а на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате горожане могут увидеть видеопоздравление с Международным женским днем», - говорится в сообщении.

В Москве 8 марта пройдет масштабная развлекательная программа. Жителей столицы ждут концерты, экскурсии, забеги с тюльпанами и другие праздничные мероприятия.

Столичные теплицы вырастили порядка 5 миллионов тюльпанов к Международному женскому дню.

Что подарить на 8 марта: 10 актуальных подарков 2021>>