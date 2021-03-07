РИАМО - 7 мар. Неизвестные украли из банка в центре Москвы более 157 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он отметил, что кража денег произошла из индивидуальных банковских сейфов, расположенных на улице 1-й Брестской.

«Установлено, что с 1 февраля по 6 марта неизвестные, находясь в депозитарном помещении банка по указанному адресу, из индивидуальных банковских сейфов неустановленным способом похитили денежные средства», - отметил собеседник агентства.

По его словам, общий материальный ущерб составил 157 миллионов 170 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».