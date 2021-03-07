РИАМО - 7 мар. Пожарные спасли семерых детей из горящего дома в СНТ «Городилово» в микрорайоне Урочище Кривые полосы-2 Рузского городского округа, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Начальник караула 265-й пожарной части «Мособлпожспаса» Павел Труфанов отметил, что дежурный караул по дороге с отработанного выезда заметил дымовую завесу над СНТ «Городилово».

«Приглядевшись, мы увидели, что из окон мансардного помещения дома выбивается огонь», - сказал Труфанов.

Он добавил, что о происшествии сообщили диспетчеру, а затем отправились к месту ЧП. У горящего дома пожарные увидели мальчика лет 12 с малышом на руках. Еще пять детей стояли без обуви на задымленном крыльце и не решались выйти на снег.

«Детей поместили в кабину пожарного автомобиля, укрыв их бушлатами. Самый старший мальчик пересчитал всех малышей и подтвердил, что присутствуют все, и в доме никого не осталось. После чего мы приступили к тушению пожара», - отметил Труфанов.

Спустя несколько минут появились родители спасенных детей. В доме проживали две семьи. Взрослые отлучились ненадолго в магазин, чтобы купить продукты.