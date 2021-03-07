РИАМО - 7 мар. Жителей Московской области призвали быть аккуратными при вождении автомобиля и при прогулках в воскресенье из-за снега и гололеда, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Сейчас на дорогах возможны заносы и гололедица. Идет снег, местами сильный. Вечером температура воздуха будет составлять минус 5 - минус 3 градуса. Ночью она опустится до минус 7 градусов.

«Водителей и пешеходов призываем быть аккуратными. На дорогах и у пешеходных переходов прогнозируется ухудшение видимости. Заранее останавливайтесь у переходов. Не превышайте скорость и не маневрируйте», - говорится в сообщении.

В Московской области из-за непогоды действует экстренное предупреждение.