РИАМО - 7 мар. Плотность движения в настоящий момент в Москве оценивается в три балла из 10 возможных, но есть затруднения на МКАД, сообщил главный специалист ГКУ ЦОДД Андрей Топс.

«Движение на дорогах оценивается в три балла. Сейчас сложно на внешней стороне 91 километра МКАД, на внутренних сторонах - 93 и 14 километры», - сказал Топс.

В городе идет сильный снег. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

«ЦОДД напоминает водителям, что при плохих погодных условиях необходимо быть предельно внимательными за рулем: держать дистанцию, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и помнить о более длинном пути торможения», - отметил специалист.

Утром в воскресенье 11 автомобилей столкнулись на 93 километре МКАД, затем произошла авария на 92 километре МКАД с участием шести автомобилей.

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