РИАМО - 7 мар. Столичных водители призвали к внимательности и строгому соблюдению правил дорожного движения на улицах города из-за снегопада и гололеда, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В мегаполисе объявлено экстренное предупреждение из-за метели, гололеда и ветра.

«Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров», - говорится в сообщении.

Москвичей попросили из-за непогоды пересесть на общественный транспорт.