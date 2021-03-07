РИАМО - 7 мар. Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может произойти в России в середине весны, а в мае ожидается снижение, передает РИА Новости.

«Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости (Covid-19 – ред.). Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не настолько выражен», - отметил Тимаков.

Кроме того, по его мнению, есть возможность повторно заболеть тем людям, которые перенесли коронавирус год назад.

Всего в России было зафиксировано 4 322 776 случаев коронавирусной инфекции, скончались 89 094 человека, выздоровели 3 911 924 пациента.

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Текстовая трансляция

7 МАРТА

- Врач считает, что всплеск заболеваемости Covid‑19 может произойти в РФ в середине весны. По его мнению, есть возможность повторно заболеть тем людям, которые перенесли коронавирус год назад.

- Столичные медики вылечили еще 1417 человек от Covid-19, с начала пандемии в мегаполисе выздоровели после коронавируса 911 109 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 10 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 больных. В Москве - 1534.

- Число случаев заболевания коронавирусом снизилось в Москве в 5 раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин: