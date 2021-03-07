РИАМО - 7 мар. Российское правительство согласовало новые правила, согласно которым жителям страны станет проще использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий, сообщает Nation News.

Постановление по данному вопросу подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Документ касается тех случаев, когда россияне хотят направить материнский капитал на реконструкцию жилого дома или его строительство», - отмечается в сообщении.

Как уточняется на сайте правительства РФ, теперь для направления маткапитала на данные цели россиянам не нужно предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Им будет достаточно предъявить выписку из Росреестра о том, что земельный участок и возведенный на нем дом находятся в их собственности.

С этого года размер материнского капитала в России вырос до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей –на второго.