РИАМО - 7 мар. Автомобиль загорелся в деревне Дуброво Орехово-Зуевского городского округа, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в 23:30 6 марта. Транспортное средство загорелось по адресу: деревня Дуброво, возле дома 79.

«В 23:50 - ликвидация пожара. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

В ликвидации пожара принимали участие четыре человека и одна единица техники.