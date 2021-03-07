РИАМО - 7 мар. На 98-м году жизни скончался бывший министр юстиции РСФСР, генеральный прокурор СССР Александр Сухарев, сообщается на официальном сайте СК России.

Он также был почетным работником прокуратуры РФ, участником Великой Отечественной войны, заслуженным юристом РСФСР, доктором юридических наук, профессором, членом Общественного совета при СКР.

«Это невосполнимая утрата для всех нас – учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича. Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь. Несмотря на все испытания, выпавшие на его долю, он всегда оставался настоящим человеком, патриотом своей страны», - отметил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Он уточнил, что в Общественном совете при СКР Сухарев проводил огромную работу с кадетами, студентами и молодыми офицерами ведомства. Он общался с ними как наставник и старший товарищ.

Кроме того, Сухарев написал свыше 120 научных работ, является автором научных публикаций по проблемам борьбы с преступностью и формированию правосознания населения. А еще он также был главным редактором Российской юридической энциклопедии, которую издали в 1999 году.

«Искренние соболезнования родным и близким, с которыми мы разделяем боль утраты… Они всегда могут рассчитывать на нашу помощь и поддержку, ведь Александр Яковлевич останется в наших сердцах как герой вне времени», - добавил Бастрыкин.

Он высказал уверенность, что начинания и достижения Сухарева будут жить в делах последователей и будущих защитников страны.