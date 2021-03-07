РИАМО - 7 мар. В Московской электронной школе появились уроки в честь Международного женского дня, там учащиеся смогут узнать историю праздника, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В библиотеке «МЭШ» появились уроки, которые помогут школьникам узнать больше об истории Международного женского дня, а также оригинально поздравить с праздником маму или одноклассниц», - говорится в сообщении.

Уроки в честь женского праздника подготовили специалисты Института содержания, методов и технологий образования Московского городского педагогического университета.

В рамках урока «8 Марта — Международный женский день» ученики узнают об истории праздника и успешных женщинах.

Научиться рисовать букеты и узнать о праздничных цветах ребята смогут в рамках урока «Мастер украшения помогает сделать праздник». Узнать про женский праздник на английском языке помогут уроки «Международный женский день» и International Women’s Day.

Урок «Женские образы в романе-эпопее М.А. Шолохова «Тихий Дон» познакомит учеников главными женскими персонажами романа. ​