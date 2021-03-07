РИАМО - 7 мар. Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне 92 километра МКАД, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее 11 автомобилей столкнулись на внешней стороне 93 километра МКАД. Движение транспорта на данном участке уже восстановили.

«На этом же участке на внутренней стороне магистрали столкнулись еще шесть автомобилей», - говорится в сообщении.

Перекрыты правая и средняя полосы.

В Москве действует экстренное предупреждение из-за метели, снега и гололеда. Водителям рекомендуют пересесть на общественный транспорт.