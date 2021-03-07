РИАМО - 7 мар. В столице 16 марта пройдет семинар для педагогов, посвященный финансовой грамотности учеников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для столичных педагогов мы презентуем современные информационно-методические разработки, посвященные вопросам организации бюджетного процесса и финансовой грамотности в Москве. Обсудим не только совершенствование теоретической подготовки учащихся, но и возможность применения полученных знаний на практике», - сказал первый замруководителя департамента финансов столицы Григорий Лалаев.

Семинар рассчитан на три часа. В нем примут участие эксперты министерства финансов Российской Федерации и научно-исследовательского финансового института при нем, а еще специалисты городских департамента финансов и департамента образования и науки.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Для участия необходимо зарегистрироваться и отправить заявку на электронную почту: fingramota@mos.ru.​