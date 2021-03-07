РИАМО - 7 мар. Ученики с 4 по 11 классы смогу принять участие во втором этапе олимпиады Центра педагогического мастерства по робототехнике, которая пройдет в дистанционном формате, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Школьники могут отправлять свои работы на олимпиаду до 3 апреля. В состязании могут участвовать учащиеся трех возрастных категорий: младшей, средней и старшей. Команда может состоять из одного или двух участников и тренера.

«Во втором этапе школьникам могут встретиться задачи по программированию и конструированию. Например, участникам предстоит придумать, как определить высоту объекта, и разобраться, как роботу проехать заданное расстояние», - говорится в сообщении.

Команды-победители попадут на городской финал, который планируют провести 17 апреля.​