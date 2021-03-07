РИАМО - 7 мар. На территории Москвы и Подмосковья наблюдается метель, снег припорошил тротуары, дороги и машины, передают корреспонденты РИАМО.

В Таганском районе Москвы прошел снегопад. Снег припорошил проезжую часть, с пешеходных дорожек снег сдувается ветром. Порывы ветра усилились – снег временами летит почти горизонтально. Коммунальная техника начала обрабатывать дороги.

В столичной Коммунарке начинается метель. Снег начинает засыпать дороги и тротуары, ранее очищенные до асфальта. Небольшой слой снега уже засыпал припаркованные машины и детские площадки.

В городе Хотьково Сергиево-Посадского округа также наблюдается легкая метель. Снег уже припорошил ранее очищенные машины. Редкие прохожие прячутся от метели под капюшонами.

Снегопад и метель начались в Серпухове. Видимость ухудшилась, пешеходные и автомобильные дороги постепенно засыпает снегом. Пешеходы передвигаются медленно, так как под снегом на дороге есть наледь. Автолюбители, которые ходят воспользоваться личным транспортом, начинают чистить свои машины, также от снега очищают парковочные места.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», снегопад не закончится в регионе в ближайшие два часа.