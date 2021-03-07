РИАМО - 7 мар. Столичные медики вылечили еще 1417 человек от Covid-19, с начала пандемии в мегаполисе выздоровели после коронавируса 911 109 пациентов, сообщает московский оперштаб.

«За сутки госпитализированы 629 человек. В столице скончались 47 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

За весь период пандемии в мегаполисе умерли 15 394 человека, у которых диагностировали коронавирус.

В мегаполисе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно как в городских поликлиниках, так и в мобильных пунктах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет. С 8 марта их социальные карты разблокируют. Он посоветовал им совершить первую поездку в пункт вакцинации от Covid-19.

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Текстовая трансляция

7 МАРТА

- Врач считает, что всплеск заболеваемости Covid‑19 может произойти в РФ в середине весны. По его мнению, есть возможность повторно заболеть тем людям, которые перенесли коронавирус год назад.

- Столичные медики вылечили еще 1417 человек от Covid-19, с начала пандемии в мегаполисе выздоровели после коронавируса 911 109 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 10 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 больных. В Москве - 1534.

- Число случаев заболевания коронавирусом снизилось в Москве в 5 раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин: