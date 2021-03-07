РИАМО - 7 мар. 11 автомобилей столкнулись утром в воскресенье на 93 километре МКАД в районе Ярославского шоссе, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На месте работают городские службы», - говорится в сообщении.

Движение перекрыто по левой и двум средним полосам трассы.

Ранее столичным автомобилистам порекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте из-за снегопада и сильного ветра. В городе действует экстренное предупреждение из-за непогоды.

Человек пострадал в ДТП с участием такси в Москве>>