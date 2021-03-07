РИАМО - 7 мар. За последние сутки в Москве выявили 1534 случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 990 395 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

Москвичам напоминают, что при возникновении любых симптомов ОРВИ нужно остаться дома и вызвать врача на дом. Не стоит заниматься самолечением.

Несмотря на снижение уровня заболевших, в городе продолжает действовать масочный режим. Находиться в средствах индивидуальной защиты нужно во всех общественных местах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица преодолела самый страшный период пандемии.

За последние сутки в России выявлено 10 595 новых случаев коронавируса, скончались 368 заболевших, полностью выздоровели 11 576 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявили 4 322 776 случаев заболевания, выздоровели 3 911 924 человека, умерли 89 094 пациента.

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Текстовая трансляция

7 МАРТА

- Врач считает, что всплеск заболеваемости Covid‑19 может произойти в РФ в середине весны. По его мнению, есть возможность повторно заболеть тем людям, которые перенесли коронавирус год назад.

- Столичные медики вылечили еще 1417 человек от Covid-19, с начала пандемии в мегаполисе выздоровели после коронавируса 911 109 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 10 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 больных. В Москве - 1534.

- Число случаев заболевания коронавирусом снизилось в Москве в 5 раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин: