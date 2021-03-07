РИАМО - 7 мар. Возгорание произошло в квартире дома в Зеленоградском округе столицы, пожарные спасли двух человек, один из которых пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 07:34. Загорелся жилой многоквартирный дом переменной этажности.

«В одной из квартир на девятом этаже происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 15 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 07:57 пожар был локализован, а в 08:00 – ликвидирован.