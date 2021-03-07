РИАМО - 7 мар. В Москве и Московской области в воскресенье может выпасть 4-5 миллиметров осадков, что составляет почти 12% от месячной нормы, сообщил РИАМО ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня может выпасть 4-5 миллиметров осадков, а высота снежного покрова может вырасти на 3-4 сантиметра», - сказал Тишковец.

Он добавил, что за вчерашний день в Москве выпало 0,8 миллиметра осадков, а в Подмосковье местами до 4 миллиметров.​

В воскресенье погода в регионе прогнозируется неустойчивая: метель, порывистый ветер, колебания атмосферного давления на пониженном фоне.