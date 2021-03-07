РИАМО - 7 мар. В рамках проекта «Прогулки со Львом-хранителем» появилась новая экскурсия по столице, посвященная Международному женскому дню, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Виртуальный экскурсовод Лев-хранитель расскажет о доме-мастерской известного скульптора Веры Мухиной, усадьбе Маргариты Морозовой, доме, в котором жила поэтесса Марина Цветаева, и о многом другом. Пешая прогулка займет приблизительно 1,5 часа», - сказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Для начала экскурсии надо запустить част-бот в Telegram-канале и нажать на кнопку «Маршрут к 8 Марта». Виртуальный гид отправит участника к дому 5а в Пречистенском переулке, где жила Мухина.

Затем маршрут идет в Чистый переулок, а по возращении в Пречистенский переулок любой желающий сможет ознакомиться с литературно-художественным салоном Маргариты Морозовой.

Далее экскурсия повернет в сторону Борисоглебского переулка. Там в доме 6, строение 1, расположен дом-музей Марины Цветаевой.

Завершится прогулка на Тверской улице, дом 5/6, где находится Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой.

Тематические мастер‑классы и выступления пройдут в московском транспорте в честь 8 Марта>>