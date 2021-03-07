РИАМО - 7 мар. Столица по уровню младенческой смертности находится на уровне лучших европейских стандартов, в городе смертность новорожденных снизилась почти на 60%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Смертность новорожденных снизилась на 60% практически. Это огромный скачок в качестве московского здравоохранения. На сегодня по уровню детской смертности до года (столица находится – ред.) на уровне лучших европейских стандартов», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что это произошло благодаря ремонтам и реконструкциям, проведенным в перинатальных центрах.​

Младенческая смертность — это смертность среди детей младше одного года. Является одним из базовых статистических показателей демографии, составляющих смертность населения.