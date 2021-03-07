РИАМО - 7 мар. В пять раз уменьшилось количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в Москве, эпидемиологическая ситуация в городе улучшается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуация (с коронавирусом – ред.) достаточно стабильна, дай Бог, чтобы так было дальше. Каждую неделю у нас снижается уровень заболеваемости. От пика, когда мы выявляли самое большое количество, до сегодняшнего дня – почти в пять раз снизилось количество зафиксированных заболеваний», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что в целом по госпитализациям, по другим показателям в два-три раза снизился уровень заболеваемости.

В мегаполисе проходит кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день на базе городских поликлиник организовали 100 прививочных пунктов, также работают выездные бригады вакцинации.

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7 МАРТА

- Врач считает, что всплеск заболеваемости Covid‑19 может произойти в РФ в середине весны. По его мнению, есть возможность повторно заболеть тем людям, которые перенесли коронавирус год назад.

- Столичные медики вылечили еще 1417 человек от Covid-19, с начала пандемии в мегаполисе выздоровели после коронавируса 911 109 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 10 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 больных. В Москве - 1534.

- Число случаев заболевания коронавирусом снизилось в Москве в 5 раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин: