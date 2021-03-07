РИАМО - 7 мар. Специалисты летом доделают последние 25 километров ЦКАД, что позволит перевести на трассу весь транзитный трафик, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В июле мы должны сдать последние 25 километров, и ЦКАД замкнется. Это позволит десятки тысяч машин, которые каждый день ездят по региональным дорогам и по МКАД, транзитный трафик весь вывести на ЦКАД. Это позволит городам Подмосковья соединиться», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Центральная кольцевая автодорога расположена в 50 километрах от МКАД. Ее протяженность составляет 336 километров, из которых на платной основе эксплуатироваться будут 260 километров.

На трассе работает система «Свободный поток», позволяющая транспорту двигаться в режиме безостановочного потока. Она автоматически классифицирует автомобили и распознает их номера, рассчитывает стоимость проезда и формирует чек для каждой машины.

Оплата за проезд списывается с баланса лицевого счета транспондера Т-pass автоматически бесконтактным способом. Также тем, у кого нет транспондера, можно в течение пяти дней оплатить проезд по ЦКАД через сайт.

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