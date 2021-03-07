РИАМО - 7 мар. Все города Московской области готовятся к проведению праздничных мероприятий в честь Масленицы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Масленица – это радостный праздник. Каждый город наш готовится, кто-то будет лезть на столб, кто-то будет кушать блины, кому что нравится. Наша задача - сделать жизнь в Подмосковье интересной. Должны быть различные события», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Свои мероприятия на Масленицу для жителей и гостей региона подготовили музеи, парки, дома культуры. В Подмосковье пройдут концерты, мастер-классы, игры, катания на лошадях и собаках, поставят масленичные столбы, будут печь блины.

Кроме того, в Московской области планируют провести свыше 30 тематических ярмарок на городских площадях.

В этом году Масленицу отмечают с 8 по 14 марта. Основные народные гулянья запланированы на 13 и 14 марта.