РИАМО - 7 мар. На территории Подмосковья появится современная детская больница, которая будет оказывать помощь по 28 профилям, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас большой проект начинается по президентскому проекту. Нас поддержал Владимир Владимирович (Путин, президент РФ - ред.). У нас нет современной детской больницы. То, что мы построим – это будет космос. Это большая клиника, которая может оказывать помощь малышам по 28 профилям», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он также напомнил, что в городской больнице в Королеве оборудовали уникальную операционную, которая позволяет делать самые сложные операции разных профилей.

«Оно (оборудование в операционной - ред.) позволяет брать специалистам <...> второе мнение удаленным способом - телемедициной», - добавил губернатор.

По его словам, больница в Королеве теперь соответствует всем современным требованиям.

Также он рассказал, что в Московской области в этом году запланировано построить 39 школ.

«Мы строим много школ. В этом году сдадим 39 школ. У нас растущий регион, и мы серьезные ресурсы направляем на школы», - отметил Воробьев.

Кроме того, он помнил, что в регионе взялись за наведение порядка в сфере обращения со строительным мусором.

«Он сыпется куда попало, кем попало. Вот мы решили навести порядок и тому конец будет в этом году. Для этого приняты законы, нормативы. Самое главное – контроль», - уточнил губернатор.

Уникальную операционную оборудовали в больнице в Королеве>>