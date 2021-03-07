РИАМО - 7 мар. В воскресенье температура воздуха в Москве и Подмосковье может подняться до 0 градусов, прогнозируется снегопад, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погода в Московском регионе будет неустойчивая. Ожидаются колебания атмосферного давления на пониженном фоне. Содержание кислорода в приземном слое воздух снизится.

«С приходом теплого и влажного воздуха максимальная температура повысится в Москве до минус 2 – 0 градусов, по области - до минус 5 - 0 градусов», - говорится в сообщении.

Порывы юго-западного ветра достигнут 13-18 метров в секунду, возможна метель.

Атмосферное давление понизится и в середине дня будет 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 80%.